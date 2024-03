Palermo, resta il treno playoff. Confermata la difesa a 4: centrocampo irrobustito e attacco a tre punte

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su sul cambio modulo di Corini in vista del Pisa e in particolare sulla difesa.

Per trasformare i fischi in applausi Corini sa che il principale step dovrà arrivare dalla fase difensiva, vero tallone d’Achille del 2024 con 18 gol subiti in 11 partite. In questo senso riavere Lucioni, alla prima gara da inizio anno, sarà fondamentale per ritrovare quella compattezza mancata in diverse occasioni: la leadership del numero 5, che si era fermato proprio dopo il match d’andata con i toscani, può infatti ridare smalto ai compagni soprattutto sul piano mentale, evitando o comunque limitando gli errori individuali recenti.

L’ipotesi del passaggio a una linea a tre pare scongiurata: in tutto l’arco della stagione il tecnico ha sempre optato per variazioni di modulo esclusivamente dal centrocampo in su e rivoluzionare la difesa a otto partite dalla fine rischierebbe di avere un effetto boomerang. Dal centrocampo in su invece si cambia: via il 4-2-3-1 apparso troppo sbilanciato nelle ultime uscite, riecco il più classico 4-3-3 approfittando dell’assenza di Ranocchia, perno ormai indiscusso della trequarti; Coulibaly, impiegato di rado e poco efficace con la mediana a due alfieri, è favorito su Henderson e Stulac per un posto accanto a Gomes e Segre.

Là davanti cambiano le posizioni ma non gli interpreti: ai lati di Brunori e non più alle sue spalle agiranno Di Mariano a destra e Di Francesco a sinistra. Tutti e tre sperano in un gol per fare felici tanto i tifosi quanto se stessi: il capitano qualora segnasse aggancerebbe Radice al secondo posto tra i bomber rosanero a quota 62, il «picciotto» metterebbe a referto la prima rete in campionato e il numero 17 darebbe ulteriore conferma sulla sua candidatura a leader per la volata finale, sfruttando carisma ed esperienza (158 partite in Serie A, nessun compagno ne vanta così tante).