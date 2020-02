L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul ritorno al 4-3-3. Non ci sarà Doda, ancora convalescente. Accardi dovrà adeguarsi a destra, Crivello prenderà il posto dello squalificato Lancini e in mezzo al campo giocherà Martin. In avanti Sforzini. Un modulo che non sempre ha dato i risultati sperati per una sorta di «scollamento» tra i reparti e che può funzionare solo se i due esterni di centrocampo (oggi Langella e Martinelli) sapranno partecipare con convinzione alla fase offensiva. Senza inserimenti dei centrocampisti questo modulo è risultato spesso del tutto prevedibile.