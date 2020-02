L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Palermo. Dalla scintilla di Cittanova è bene che oggi arrivi una conferma dopo una settimana di complimenti e celebrazioni che annunciano prematuramente l’inizio della fuga decisiva, in una partita che si annuncia abbordabile. Il Biancavilla naviga nel mare tranquillo del centro classifico e non ha esasperate motivazioni. Inoltre, gli uomini di Mascara hanno fatto punti solo in casa negli ultimi mesi. Nel calcio nulla è scontato e non sempre i numeri dicono la verità, dunque sarà bene che il Palermo pensi a questa gara come a quella della vita, il minimo calo di tensione può costare il campionato.