L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione del Biancavilla in vista della gara di Palermo. Mascara ha convocato 20 giocatori: rientrano dalla squalifica i due difensori centrali De Caro e Bonaccorsi, mentre Longo e Guarnera si accomoderanno in panchina, così come l’ultimo acquisto Sciacca. La formazione dovrebbe, per 9/11, essere la stessa del precedente turno.