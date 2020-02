L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul ballottaggio Felici-Silipo. Ecco quanto riportato: “L’unico dubbio,per quanto visto in settimana, potrebbe essere in avanti, dove Silipo insidia Felici nel «derby»del 2001. Un«derby»tutto romano che in base ai numeri e alle caratteristiche dei due giocatori non avrebbe motivo di esistere. Intanto perché Silipo è più un trequartista, una seconda punta, piuttosto che un attaccante esterno. Poi perché pur avendo eccelse qualità tecniche finora ha realizzato solo un gol, senza neppure volerlo. Al contrario di Felici che ha messo a segno tre reti tutte decisive contro Licata, Giugliano e AC Messina, conquistando cinque rigori, l’ultimo provvidenziale proprio a Cittanova. Insomma,pur essendo il più giovane della truppa è il rosanero che con le sue formidabili accelerazioni ha portato più punti. Un ribaltamento della situazione sarebbe plausibile solo per fare rifiatare Felici che tira la carretta dall’inizio della stagione, ammesso che sia già l’ora di prendere fiato”.