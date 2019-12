L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo: «Noi siamo il Palermo e dobbiamo giocare per vincere. È una partita importante che chiude il girone d’andata e cinque mesi di lavoro – spiega Pergolizzi – Siamo contenti del titolo di campione d’inverno, per me era fondamentale tornare a vincere. Ho sempre detto che teniamo i piedi per terra, è un percorso in salita ma cercheremo di metterlo in discesa. Noi rispettiamo tutti e sappiamo quali sono le insidie di questo match – prosegue Pergolizzi – Il Troina è una squadra compatta che si difende bene e riparte, ma anche noi conosciamo le nostre qualità. Dobbiamo continuare il percorso intrapreso rispettando tutti, ma con la consapevolezza della nostra forza. Il nostro obiettivo era quello di recuperare

Sforzini, poi se ci sarà la necessità prenderemo qualcuno – ammette Pergolizzi – Santana andrebbe sostituito, ma ho sempre detto che avremmo aspettato la fine del girone d’andata. Numericamente va trovata una soluzione,ma sappiamo anche che il mercato di Serie D chiuderà lunedì». Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda il mercato in uscita: «Noi non mandiamo via nessuno, a meno che non venga richiesto, non teniamo qualcuno malvolentieri. Al Barbera si sprecano più energie perché la partita è più rapida – aggiunge – Le avversarie ci studiano, ma potrebbe anche essere un fattore mentale perché in casa abbiamo il dovere di vincere e subentra la foga. La gente è libera di venire allo stadio, se vengono noi siamo contenti. Non dimentichiamo che siamo in Serie D ed in un periodo festivo. Al Tenente Onorato ci siamo trovati bene così come a Carini. Ci possono essere differenze sul fondo di gioco: il campo in erba naturale dà dei risultati, quello in sintetico ne dà altri. Sul risultato finale, però, incidono altri fattori».