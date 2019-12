L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Marsala, rinfrancato dalla gestione Terranova. Tante oggi le novità nello scacchiere lilibetano rispetto al match interno col Corigliano in cui, comunque, hanno avuto modo di esordire inazzurro i neo acquisti Davide Lo Cascio e Maiko Candiano, mentre nei minuti di recupero ha fatto la sua apparizione anche Salvatore Federico. Terranova per questo pomeriggio può disporre infatti anche di due dei tre elementi ingaggiati in settimana per «ridisegnare» il roster dopo le partenze di Vincenzo Manfrè, Samuele e Antonio Romeo e Bartolomeo Erbini. Si tratta del terzino Yivan Inzoudine (classe ’96, che arriva dal Sant’Agata e che il Marsala – come ha più volte sottolineato in conferenza stampa il presidente Domenico Cottone è riuscito a soffiare al Palermo) e del giovanissimo attaccante Rosolino Celesia (2001); mentre il centrocampista Francesco Giambanco (1996, anche lui ex Troina), sarà disponibile a partire dalla prima sfida del nuovo anno in programma la vigilia dell’Epifania alla Favorita contro il Palermo. «Quella di Biancavilla – afferma il tecnico Nicola Terranova – è una trasferta piena di rischi, una partita che ci vede opposti ad un’altra squadra di buon livello, così come lo è stato otto giorni fa il Corigliano, formazione che non merita certamente l’attuale classifica e che sono sicuro recupererà nel girone di ritorno. Sarebbe bello chiudere l’anno con un altro risultato positivo,sia esso una vittoria o anche un pareggio; ma ripeto ci sarà da fare i conti in campo contro una compagine che sa il fatto suo e che vorrà sfruttare appieno il fattore campo e chiudere, a sua volta, alla grande il girone d’andata per regalarsi un sereno Natale dopo la sconfitta di otto giorni addietro sul campo del Marina di Ragusa».