L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla serie positiva del Palermo nella fine dell’anno solare. Da tre stagioni a questa parte, i rosanero non hanno mai perso nel match che chiude l’anno. L’ultima sconfitta risale alla stagione 2015-2016 di Serie A contro la Sampdoria. Successivamente sono arrivati tre risultati utili: 1-1 col Pescara nel 2016, 3-0 contro la Salernitana nel 2017 e lo 0-1 in casa del Cittadella dello scorso anno. Una piccola striscia che il Palermo quest’oggi cercherà di difendere per chiudere bene il 2019.