Il Palermo domenica ha un match importantissimo contro il Corigliano, si tratta dell’ultima partita prima del big match di Torre Annunziata contro il Savoia che deciderà le sorti del campionato. L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa il punto della situazione in casa rosanero, con Pergolizzi che potrebbe cambiare ancora una volta formazione contro la squadra calabrese. Il tecnico rosa ha due moduli in mente, da un lato l’ormai consueto 4-3-3, dall’altro un inedito 4-4-2, provato ieri sul campo del «Pasqualino» di Carini nel corso della seduta mattutina dei rosa. Un modulo totalmente inedito per il tecnico palermitano, dato che con le due punte ha sempre schierato un trequartista, mentre ieri ha allargato Felici e Ficarrotta come esterni di centrocampo. Il primo esterno a destra e il secondo a sinistra, con Lucca e Ricciardo in avanti. Resta vivo il dubbio legato al giovane di proprietà del Lecce che è diffidato, un cartellino giallo potrebbe fargli saltare il big match contro il Savoia. Per questo Silipo potrebbe essere una carta interessante per il match di domenica, il giovane di proprietà della Roma potrebbe riscattare la prestazione negativa contro il Licata. Ieri Silipo è stato schierato nel tridente con Floriano e Sforzini nell’altra formazione e potrebbe giocarsi le proprie carte per un posto dal primo minuto. D’altronde, come ormai accade da un paio di settimane, il Palermo si ritrova in abbondanza su tutti i reparti e Pergolizzi può permettersi il lusso di esclusioni eccellenti. Ieri gli unici a non aver lavorato col gruppo sono stati Corsino e Santana, col primo presente a Carini per svolgere una seduta differenziata. Per il resto la squadra è al completo.