Ieri è arrivo il decreto per l’emergenza Coronavirus, il premier Conte ha stabilito un mese di porte chiuse per ogni manifestazione sportiva. L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa il punto della situazione sulle partite che disputerà il Palermo in questo arco di tempo senza la presenza di tifosi, infatti già domenica contro il Corigliano non ci sarà alcun supporter ne della squadra calabrese ne dei rosanero. Una «giornata biancazzurra», ma senza tifosi. Il Corigliano ha messo in vendita i biglietti per la sfida di domenica col Palermo, rimanendo però in attesa del decreto governativo relativo alle misure di contenimento per l’emergenza Coronavirus. Misure che sono state ufficializzate in serata, con la sospensione di «eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato» nelle cosiddette zone rosse. Per le regioni non considerate focolaio del virus, come appunto Calabria e Sicilia, resta consentito lo svolgimento degli eventi «all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico». Così recita il decreto, che avrà valenza fino al 3 aprile. Oltre la sfida contro il Corigliano, i rosa giocheranno a porte chiuse anche contro il Savoia nel big match che deciderà le sorti del campionato e il 29 marzo contro la Palmese, match che si disputerà al Barbera.