Il Palermo si trova in un buon periodo di forma, i rosa sono reduci dal 4-0 contro il Nola e si preparano alla trasferta contro il Corigliano, ultima partita prima del big match contro il Savoia. Due trasferte che possono essere decisive per chiudere definitivamente il campionato, soprattutto la gara di Torre Annunziata. L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa il punto della situazione, con i rosa che nell’ultima trasferta hanno avuto il primo stop esterno, ma la formazione di Pergolizzi ha tutta l’intenzione di riscattarsi. Il Palermo ha comunque,di gran lunga, il miglior rendimento da trasferta del Girone I, nonché la miglior media punti di tutta la Serie D nelle partite disputate fuori casa: 29 in dodici gare, con l’obiettivo di superare quota 30 già domenica in Calabria. Numeri che non temono confronti, a dispetto della sconfitta maturata a Licata nell’ultima trasferta stagionale. Un incidente di percorso che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze vista la sconfitta del Savoia a Messina. Al «Barbera», grazie al successo sul Nola, gli uomini di Pergolizzi hanno messo in saccoccia 34 punti su quattordici gare disputate, per una media di 2,43 punti a partita. La media esterna, invece, è di 2,42 punti per gara. Sarebbe bastato strappare un pareggio a Licata per mantenersi sopra rispetto alla media casalinga, ma di fatto i numeri sono uguali a prescindere da dove si giochi. Un vero e proprio punto di forza, per il Palermo, capace di adattarsi alle situazioni e ai campi di gioco più disparati. A Rossano, dove i rosa giocheranno contro il Corigliano, il Palermo troverà un campo in erba sintetica, ma dalle dimensioni non troppo differenti rispetto a quelle del «Barbera». Una variabile che però non può influire nella caccia alla vittoria in trasferta, soprattutto in vista della pausa che porterà al big-match col Savoia. I rosanero non possono permettersi un passo falso, Pergolizzi vuole arrivare allo scontro diretto con 7 punti di vantaggio sulla squadra campana. Il record storico per una qualunque squadra col nome Palermo risale alla stagione 2013/14 in Serie B, con tredici vittorie fuori casa. Un primato ancora alla portata degli uomini di Pergolizzi, calendario alla mano. Dopo Corigliano e Savoia, infatti, sono in programma altre tre sfide lontano dal «Barbera», contro Acr Messina, Acireale e Troina. Le prossime due trasferte potrebbero risultare decisive per la promozione in Lega Pro.