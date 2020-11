L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui festeggiamenti social dei calciatori del Palermo.

Il profilo Instagram di Pelagotti è stato «monopolizzato» dai ragazzi

dell’istituto «Falcone» del quartiere Zen.





Il portiere rosanero, già impegnato in iniziative benefiche per sostenere la scuola precedentemente nota alle cronache per una serie di attacchi vandalici, ha condiviso la propria gioia con i giovani studenti, che ne hanno approfittato per fare un selfie con il portiere della loro squadra del cuore.