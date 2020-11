L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul rendimento del Palermo.

I rosa sono sulla scia di Ternana e Teramo, le uniche ad aver fatto meglio nelle ultime cinque uscite. La squadra di Boscaglia ha messo in cascina undici punti: una media di 2,2 punti a partita.





La Ternana, prima e in fuga solitaria, ha una media complessiva di 2,45 punti a partita, mentre il Teramo insegue poco sotto, con 2,3 punti di media per gara. Tolto il Bari, poi, nessuno ha una media di due punti a partita in tutta la stagione.