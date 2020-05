L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’indifferenza contagiosa a Palermo. «Stiamo registrando – dice Roberta Giunta, la coordinatrice del gruppo Refugees Welcome – una grave emergenza acuitasi in seguito alla diffusione del Coronavirus che non può lasciarci indifferenti». Ci sono i casi di ragazzi che lavorano in nero e non hanno più guadagnato nulla e di chi era in regola e non ha ancora percepito la cassa integrazione e non ha potuto più pagare l’affitto. Si è fermato anche il meccanismo delle famiglie che accoglievano ragazzi a casa a causa del timore del contagio.