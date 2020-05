L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma su rischi della movida palermitana. Molti pub preferiscono restare chiusi. La Vucciria è salita alla ribalta per le immagini di lunedì scorso che hanno scatenato l’ira di Orlando e Musumeci. In via La Lumia molti hanno rinunciato ad aprire a causa dell’incertezza emersa dalle regole. Il timore è di non riuscire a gestire ciò che succede fuori dai locali e incorrere in multe.