L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione dell’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo. Il traffico si è ridotto a circa 500 persone che quotidianamente utilizzano lo scalo. E’ l’effetto disastroso dell’epidemia. La “Fase 2” dell’Aeroporto inizierà a giugno, con una strategia a lunga gittata, a partire dal taglio delle tariffe per aiutare le compagnie aeree. In ogni ingresso, ma anche nel momento in cui si andrà via, sarà controllata la temperatura corporea. Verranno introdotti sistemi di riconoscimento biometrico e l’incremento elle postazioni per i check-in automatici.