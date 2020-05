L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo del futuro. In attesa di definire la situazione, Sagramola si è complimentato con Pergolizzi per il lavoro svolto. Dai veterani ai giovanissimi, tutti hanno contribuito a risvegliare un ambiente depresso per il fallimento. Per Santana sarà un’estate calda, dove proverà a migliorare la propria condizione fisica in vista della prossima stagione. Ricciardo è stato il protagonista della prima parte di stagione. Ambizione e desiderio di rivincita per Pelagotti, Martinelli e Lancini. Per non parlare dei giovani Felici, Lucca, Silipo e Kraja, fino a Peretti rivelazione del reparto difensivo. Un Palermo con poche stelle e molti gregari, modello da riproporre nella categoria superiore.