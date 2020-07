L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di via Villafranca a Palermo. Ieri mattina, questa strada si è svegliata con le maestranze dell’Amat che disegnavano la nuova pista ciclabile. L’impatto è stato forte. Una carreggiata, già di per sé stretta, è stata, di fatto, dimezzata. Una vera e propria sorpresa per i residenti e gli automobilisti.

C’è stato chi si è messo in coda a delle macchine – scrive il quotidiano – pensando di essere fermo nel traffico. Invece no, perché quelle macchine erano ferme perché posteggiate. Sì, perché accanto al disegno della nuova pista ciclabile sono stati disegnati anche gli stalli blu per i parcheggi a pagamento.