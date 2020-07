L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dei malumori della maggioranza in consiglio comunale.

Domani e dopodomani saranno giornate complicate per l’assessore al Bilancio, Patrimonio e Cimiteri. Sono le due giornate in cui il Consiglio comunale discuterà rispettivamente dell’emergenza ai Rotoli, con le 500 bare in attesa di tumulazione, e della convenzione per affidare lo stadio Renzo Barbera alla squadra del Palermo. Roberto D’Agostino rischia grosso – conclude il quotidiano -.