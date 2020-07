L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla delle polemiche che anche quest’anno sono arrivare il occasione del Festino, innescate dal consigliere comunale dell’Udc Sabrina Figuccia.

L’accusa verso il comune, è la spesa di 118 mila euro per una manifestazione di questo genere, in piena crisi economica.

La Figuccia fa i conti, non senza una certa ironia: «71 mila euro vanno al Centro sperimentale di cinematografica per il film, 19 mila euro per le luminarie, 5 mila euro per l’unico fuoco d’artificio e altri 22 per le

liturgie, tutte somme che arrivano dalla tassa di soggiorno, che farà incassare al Comune 190 mila euro».