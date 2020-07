L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole dell’arcivescovo di Palermo in occasione della festa di Santa Rosalia. Lorefice ha analizzato i gravi problemi che strangolano Palermo, aggravati dalla pandemia, «provocando la perdita di posti di lavoro, acuendo la crisi delle piccole imprese, indebolendo i giovani e le famiglie, creando i presupposti per un nuovo fiorire dell’economia mafiosa, dell’imprenditoria criminale, che sguazza nel degrado e nel bisogno». Bisogna avere il coraggio di cambiare, altrimenti, «se a Palermo il Coronavirus diverrà una nuova grande opportunità per la mafia e la criminalità, poveri noi! Sarebbe un tragico scandalo, e saremmo noi responsabili».