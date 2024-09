Gds: “Palermo verso la Juve Stabia. Lucioni e Appuah da valutare, bene i nazionali”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sulla preparazione del Palermo in vista della Juve Stabia.

Si avvicina la sfida contro la Juve Stabia, in programma sabato alle 15 allo stadio Menti. Il Palermo, sotto la guida di Dionisi, ha svolto ieri un doppio allenamento al Palermo CFA: la sessione mattutina è stata dedicata alla fase offensiva e a una partita su campo ridotto, mentre nel pomeriggio la squadra ha lavorato sulla forza in palestra. Assenti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, tra cui Desplanches, che ha vinto 3-0 con l’Under 21 italiana contro la Norvegia, Lund impegnato con gli Stati Uniti contro la Nuova Zelanda, e Diakité, Peda e Saric con le loro selezioni.

Nel tardo pomeriggio, i giocatori Ceccaroni, Pierozzi, Gomes e Le Douaron hanno incontrato circa 400 tifosi nello store Rinascente di via Roma, dove i supporters hanno potuto acquistare i nuovi kit e scattare foto con i loro beniamini. Oggi è in programma la conferenza stampa di Baniya, attualmente infortunato, mentre in infermeria restano anche Gomis, Di Bartolo, Verre, Appuah e Lucioni, con questi ultimi due prossimi al rientro. Nedelcearu si allena regolarmente con una maschera protettiva.

Nel frattempo, il Palermo ha annunciato la riapertura del Palermo Museum, rinnovato con nuove esperienze per i tifosi. Oltre alla visita tradizionale con audioguida, sarà disponibile la nuova “Stadium Experience”, che permetterà di visitare aree dello stadio Renzo Barbera solitamente chiuse al pubblico, offrendo un’occasione unica per scoprire i retroscena delle giornate di gara.