Gds: “Palermo, la svolta in quattro partite”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle prossime 4 gare del Palermo in cui potrebbe arrivare la svolta.

Il Palermo affronta un periodo cruciale, con quattro partite decisive per migliorare un inizio di campionato deludente, caratterizzato da soli 4 punti in altrettante partite. Nonostante la vetta della classifica sia distante solo 4 punti, le prossime avversarie sono tutte davanti e puntano a mettere in difficoltà la squadra rosanero, che ha come obiettivo dichiarato la promozione in Serie A per la stagione 2024/25.

Il calendario si presenta insidioso: la prima sfida sarà in trasferta contro la Juve Stabia, che vanta la miglior difesa del campionato, mentre il Palermo ha segnato solo 2 gol in 360 minuti, uno dei peggiori inizi del club in Serie B. A seguire, i rosa ospiteranno il Cesena, guidato dall’ex allenatore Mignani, per poi affrontare il Südtirol in trasferta. L’ultima partita prima della sosta sarà contro la Salernitana, squadra dell’ex DS De Sanctis, che punta a frenare la rincorsa del Palermo.

Oltre al campionato, il Palermo sarà impegnato anche in Coppa Italia contro il Napoli, una sfida difficile ma stimolante, considerando che il club non aveva raggiunto il terzo turno nelle ultime due stagioni.

L’obiettivo è ottenere quattro vittorie in queste partite, ma Dionisi dovrà lavorare per correggere gli errori difensivi e migliorare l’efficacia offensiva. Anche se è presto per concentrarsi sulla classifica, è fondamentale smettere di perdere punti preziosi e dare una svolta alla stagione.