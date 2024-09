Gds: “Palermo. Il pericolo del rientro dalle soste. Dionisi è l’arma vincente”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e il rientro dalle soste che storicamente presenta qualche pericolo.

Per superare il “mal di soste” che ha spesso afflitto il Palermo negli ultimi anni, la squadra punta su un tecnico che in Serie B ha dimostrato di saper ottenere buoni risultati: Alessio Dionisi. Il Palermo, che in passato ha sofferto dopo le pause, spera di invertire la tendenza grazie all’esperienza del suo allenatore, che nelle stagioni trascorse con Venezia ed Empoli aveva ottenuto risultati positivi in queste situazioni. Tra il 2019 e il 2021, Dionisi ha collezionato quattro vittorie, quattro pareggi e solo una sconfitta in partite post-sosta.

Nonostante una successiva esperienza più difficile con il Sassuolo in Serie A, il Palermo confida che Dionisi possa riprodurre l’efficacia dimostrata nelle sue precedenti esperienze in cadetteria. Questo è particolarmente importante considerando il deludente bilancio del Palermo dopo le soste negli ultimi due anni, sotto la guida di Corini: su nove partite, una sola vittoria, tre pareggi e cinque sconfitte.

In particolare, nella stagione 2022/23 i rosanero hanno subito sconfitte contro Südtirol e Venezia, pareggiato con il Perugia e perso nuovamente contro il Parma. Anche nella stagione 2023/24 il trend non è migliorato significativamente: l’unica vittoria è arrivata ad Ascoli, seguita da due pareggi contro Spezia e Ternana, e due sconfitte contro Cittadella e Pisa.

La prossima sfida contro la Juve Stabia, una squadra in vetta alla classifica e con una media di 2 punti a partita, sarà un banco di prova importante per il “nuovo corso” del Palermo. Dopo i segnali positivi visti contro Cremonese e Cosenza, la squadra dovrà cercare di replicare la prestazione vincente di Ascoli dell’anno scorso e invertire la rotta in campionato, dove al momento ha raccolto solo 4 punti in 4 partite.