Corriere dello Sport: “Palermo, Dionisi cambia”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo verso la Juve Stabia e su Dionisi pronto a cambiare.

Ci sono alcune novità per il Palermo in vista della trasferta di sabato a Castellammare di Stabia, ma il tempo per testarle è stato limitato. La pausa, che avrebbe dovuto aiutare Dionisi a lavorare sui meccanismi tattici e consolidare il rapporto con la squadra, è stata in gran parte condizionata dalle assenze di cinque giocatori impegnati con le rispettive nazionali e da alcuni infortuni. Alcuni, come Lund e Diakité, torneranno solo alla vigilia del match, e potrebbero non essere al meglio per scendere in campo. In difesa, Baniya e Lucioni resteranno fuori per altre due settimane, mentre a centrocampo mancheranno Verre, giocatore chiave per la creatività, e il giovane Appuah.

Questo periodo potrebbe comunque essere utile per l’inserimento più rapido di Le Douaron, che deve ancora ambientarsi con i nuovi compagni e con il campionato di Serie B. Dionisi dovrà studiare alternative per migliorare la produttività offensiva, dato che il Palermo ha segnato solo due gol nelle prime quattro partite di campionato (tre in cinque, considerando anche la Coppa Italia). Finora, con Dionisi alla guida, la squadra non ha mai segnato più di un gol a partita, e questa mancanza di incisività sotto porta è spesso determinante in una competizione equilibrata come la Serie B.

Brunori è atteso come leader dell’attacco, ma non può essere l’unico a cui fare affidamento. Insigne, nonostante le critiche, è stato protagonista delle tre reti ufficiali dei rosanero finora (due personali e un assist), ma l’innesto di Le Douaron potrebbe fornire una nuova opzione offensiva, anche se resta da capire come verrà utilizzato e in quale ruolo. Nel frattempo, la lista ufficiale dei giocatori utilizzabili è stata consegnata alla Lega, inclusa la presenza di Saric, che è attualmente impegnato con la nazionale bosniaca.