Gds: “Palermo verso la Juve Stabia. I Nazionali sono tornati, Lund resta fuori?”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà contro la Juve Stabia.

La sfida di sabato pomeriggio tra Palermo e Juve Stabia si avvicina, e la preparazione dei rosanero continua sotto la guida di Dionisi. Durante l’ultimo allenamento a Torretta, la squadra ha svolto esercitazioni tattiche con partite 11 contro 11 e 8 contro 8. Il tecnico deve tenere conto degli infortunati e dei giocatori rientrati dagli impegni nazionali, come Lund, che ha affrontato un lungo viaggio dall’America. Potrebbe quindi decidere di far partire Pierozzi a sinistra, permettendo a Lund di recuperare energie.

In porta, Desplanches resta il titolare indiscusso, mentre la difesa dovrebbe essere formata dalla coppia centrale Ceccaroni-Nikolaou e Diakité a destra. A centrocampo, Segre è in lizza per una maglia da titolare, cercando di guadagnare un posto al fianco di Ranocchia, Gomes o Blin. In attacco, Le Douaron spinge per esordire, ma dovrà competere con Di Francesco, Di Mariano e Insigne per un posto da titolare. Brunori dovrebbe rimanere la prima scelta come punta centrale, favorito su Henry.

La formazione definitiva verrà probabilmente chiarita durante la conferenza stampa pre-gara di Dionisi. Intanto, è stato designato l’arbitro internazionale Simone Sozza per dirigere l’incontro, con Massara e Galimberti come assistenti e Baroni al VAR.

La partita è valida per la quinta giornata di Serie B e sarà fondamentale per il Palermo, che cercherà di invertire la rotta dopo un avvio di campionato deludente.