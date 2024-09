Gds: “Il Palermo ritrova il guerriero Segre. A centrocampo ora rischia Blin”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sul centrocampo del Palermo con il ritorno di Segre.

Il ritorno di Jacopo Segre è una delle notizie più attese per il Palermo, soprattutto dopo un inizio di campionato al di sotto delle aspettative. L’assenza del centrocampista nelle prime partite ha pesato notevolmente sulla squadra, che ha raccolto solo 4 punti in 4 gare. Segre, dopo un’estate complicata a causa di una microlesione al crociato che lo ha costretto a fermarsi subito dopo il rinnovo contrattuale, è ora pronto a riprendere il suo posto nell’undici di Eugenio Dionisi e a dare il proprio contributo.

Il suo rientro contro il Cosenza, seppur limitato a 22 minuti più recupero, ha mostrato segni di recupero e ha offerto energia e grinta alla squadra. Con la sosta del campionato, Segre avrà avuto modo di recuperare ulteriormente, e la sua presenza dal primo minuto contro la Juve Stabia sembra ormai certa. La sua capacità di inserimento e la sua versatilità nel passare da una metà campo all’altra lo rendono una pedina fondamentale per il gioco di Dionisi, che ora può finalmente contare su di lui per migliorare la manovra offensiva e il ritmo della squadra.

Il rientro di Segre porterà Dionisi a fare delle scelte nel centrocampo. Tra i candidati a lasciare il posto nell’undici titolare sembra esserci Blin, che nonostante le buone prestazioni, ha uno stile di gioco simile a Gomes e potrebbe essere sacrificato per dare maggiore dinamicità al centrocampo con l’inserimento di Segre. Anche Ranocchia dovrà migliorare il suo rendimento, dopo un inizio di stagione sotto le aspettative, e potrebbe ritrovare il suo ruolo da trequartista, posizione in cui si era distinto lo scorso anno.

Per quanto riguarda gli altri centrocampisti, la situazione di Saric appare la più delicata. Dionisi lo ha escluso dalle ultime partite, ma ha lasciato aperta la porta per un suo reintegro, a patto che ci sia la volontà da entrambe le parti. Saric è rientrato dagli impegni con la nazionale bosniaca e sembra intenzionato a lottare per un posto, ma il suo futuro dipenderà anche dalle decisioni della dirigenza.

Con Segre di nuovo a disposizione e la necessità di migliorare le prestazioni, il Palermo deve mandare un segnale forte alla Serie B per confermare le proprie ambizioni di alta classifica, con Brunori e compagni chiamati a invertire la rotta già a partire dalla prossima sfida contro la Juve Stabia.