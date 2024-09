Gds: “Palermo Prima sfida con una matricola in trasferta. Obiettivo emulare l’anno scorso”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che sabato sfida la matricola Juve Stabia.

Nella scorsa stagione, uno dei fattori che ha impedito al Palermo di ottenere un piazzamento più alto del sesto posto è stato il rendimento contro le neopromosse dalla Serie C, specialmente nelle partite casalinghe. Mentre in trasferta i rosanero avevano totalizzato 10 punti su 12, tra le mura amiche avevano raccolto solo 3 punti, subendo diverse delusioni. Adesso, con due matricole all’orizzonte, la Juve Stabia fuori casa e il Cesena al Barbera, la squadra di Dionisi ha l’opportunità di riscattarsi e migliorare la classifica.

La Juve Stabia si presenta come una sorpresa di questo inizio campionato, trovandosi al comando della classifica insieme a Pisa e Reggiana, grazie soprattutto alla solida difesa orchestrata da Pagliuca, con una sola rete subita in 360 minuti. Questo renderà la sfida al Menti più impegnativa del previsto, anche se sulla carta i campani potrebbero apparire meno insidiosi rispetto ad avversari come la Cremonese, già battuta dai rosanero.

Dionisi dovrà affrontare la partita con la massima concentrazione, cercando di replicare il cinismo che ha caratterizzato le trasferte contro le neopromosse nella scorsa stagione, come le vittorie contro Reggiana, Feralpisalò e Lecco. Sebbene il gioco non fosse sempre brillante, l’efficacia offensiva del Palermo si era dimostrata decisiva per ottenere risultati positivi.

La sfida contro il Cesena, che arriverà nove giorni dopo, rappresenta un altro impegno da affrontare con cautela. Il Cesena, che aveva già eliminato le speranze di promozione del Palermo nel 2018, è una squadra battagliera, e il tecnico Dionisi dovrà preparare la squadra per affrontare entrambe le gare senza cali di concentrazione.

Per il Palermo, raccogliere il massimo dei punti in queste due partite sarà cruciale per dare una scossa alla classifica e dimostrare di avere le ambizioni e la determinazione necessarie per lottare ai vertici della Serie B.