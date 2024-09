Corriere dello Sport: “Dionisi pronto a lanciare Le Douaron. Saric…”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su Dionisi e le scelte in vista della Juve Stabia.

Con le liste ufficializzate e nessun slot libero per giocatori over, il Palermo sembra escluso da ulteriori operazioni di mercato con giocatori svincolati, a meno di una cessione in mercati ancora aperti come quello turco, entro il 13 settembre. L’unico nome in uscita potrebbe essere quello di Dario Saric, rientrato dagli impegni con la nazionale bosniaca. Saric è stato escluso nelle ultime due partite e oggi si attende un chiarimento dal tecnico Alessio Dionisi nella conferenza stampa pre-gara. L’impressione è che il Palermo voglia recuperarlo, soprattutto con l’assenza di Verre, per poi eventualmente rivedere la sua posizione nel mercato di gennaio.

In vista della partita contro la Juve Stabia sabato, c’è la possibilità che Jeremy Le Douaron faccia il suo esordio nel tridente offensivo, provato al posto di Insigne. Restano dubbi su Diakitè e Lund, entrambi reduci da impegni internazionali, e la loro eventuale stanchezza potrebbe portare Dionisi a schierare Pierozzi e Buttaro, testati in settimana nelle prove tattiche.