Corriere dello Sport: “Ecco Baniya: «Orgoglioso del Palermo»”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle parole d Baniya in conferenza stampa.

Ieri a Torretta è stato presentato il nuovo difensore del Palermo, Rayyan Baniya. Il giocatore, al momento fermo per un infortunio muscolare, ha espresso il suo orgoglio per essere approdato in una grande società come il Palermo. Nonostante lo stop fisico, Baniya si sta allenando con doppie sedute per recuperare al più presto e dare il suo contributo alla squadra.

Ha descritto il suo stile di gioco come aggressivo e dinamico, sottolineando le difficoltà e il carattere fisico della Serie B, già evidenziate nei pochi minuti giocati contro la Cremonese. Ha inoltre menzionato il suo percorso nei settori giovanili italiani e i tre anni trascorsi in Turchia, ribadendo il desiderio di tornare in Italia per dimostrare la sua crescita come giocatore. Nonostante l’interesse di altri club di Serie A, Baniya si è detto felice e concentrato sulla sua avventura a Palermo.

Sul fronte extracalcistico, il Palermo continua a promuovere il Museo all’interno dello stadio, arricchendo la tradizionale visita con percorsi guidati che includono aree solitamente chiuse al pubblico. I biglietti sono disponibili su Vivaticket e sono previste iniziative speciali per bambini e scuole. Intanto, la campagna abbonamenti ha raggiunto 13.165 tessere e resterà aperta fino alla mezzanotte di domenica 15 settembre.