Gazzetta dello Sport: “Palermo, c’è fame di gol. La svolta di Dionisi. Tocca a Le Douaron rompere il digiuno”

Con solo 2 reti realizzate in 4 partite, il Palermo ha bisogno di una svolta per rilanciare il suo attacco. Il tecnico Dionisi sta considerando l’inserimento di Jeremy Le Douaron, il nuovo acquisto francese da 4 milioni di euro, come possibile soluzione. L’attaccante ex Brest, arrivato dalla Ligue 1 rinunciando alla Champions League, potrebbe essere la chiave per dare nuova linfa all’offensiva rosanero. Con i suoi 189 cm e la sua capacità di giocare sia come esterno offensivo che come prima punta, Le Douaron potrebbe rappresentare una sorpresa decisiva per sbloccare la squadra nelle prossime partite.

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo e la fame di gol con Dionisi pronto a puntare su Le Douaron.

Il Palermo sta cercando soluzioni per risolvere il problema dell’attacco, che ha segnato solo due gol nelle prime quattro partite di campionato. Nonostante la squadra sia tra le favorite per la promozione, l’efficacia sotto porta è stata scarsa, e l’assenza di reti da parte di Brunori e Henry ha pesato. La pausa per gli impegni delle nazionali ha dato a Dionisi l’opportunità di lavorare su nuove soluzioni per migliorare la pericolosità offensiva, cercando di superare le difficoltà viste nelle partite precedenti, specialmente contro il Cosenza, dove la squadra ha creato molte occasioni ma è stata imprecisa.

Un possibile cambiamento tattico potrebbe essere l’inserimento di Jeremy Le Douaron, l’acquisto più costoso del Palermo in questa stagione (4 milioni di euro). Il francese, che ha lasciato il Brest e la Champions League per unirsi ai rosanero, potrebbe essere un fattore decisivo nella sfida contro la Juve Stabia. Nonostante non sia un vero bomber, Le Douaron ha dimostrato di saper segnare gol importanti, come quello contro il PSG. Con i suoi 189 cm, può essere utilizzato sia come esterno offensivo che come prima punta, e potrebbe rappresentare una valida alternativa tattica durante la partita.

Dionisi sta riflettendo su come impiegarlo al meglio, e non è escluso che possa partire titolare nel tridente con Brunori e Di Francesco. Se così fosse, potrebbe lasciare in panchina Insigne, che finora ha contribuito con un gol e un assist. Contro la Juve Stabia, che vanta la miglior difesa del campionato con un solo gol subito, l’inserimento di Le Douaron potrebbe rivelarsi una mossa necessaria per cercare di sbloccare l’attacco del Palermo e ottenere una vittoria importante per rilanciare la stagione.