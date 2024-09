Repubblica: “Universo Baniya. Esperienze e origini al servizio di Dionisi: «Un mix per i rosa»”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sulle parole rilasciate ieri in conferenza stampa da Baniya.

Rayyan Baniya, nuovo difensore del Palermo, si presenta come una figura determinata e consapevole del proprio valore. Nato a Bologna nel 1999, Baniya rappresenta un mix di culture, con la madre turca e il padre originario del Benin. Nonostante abbia sempre desiderato giocare per la nazionale turca, si considera italiano e ha alle spalle un percorso di vita che abbraccia tre nazioni.

Dopo aver mosso i primi passi nel calcio italiano con Modena e Verona e aver giocato in Serie C con Mantova e Renate, la sua carriera ha preso una svolta quando Andrea Pirlo lo ha chiamato al Karagümrük in Turchia. Qui, Baniya è cresciuto esponenzialmente, giocando in Süper Lig, realizzando una doppietta contro il Gaziantep e guadagnandosi la convocazione nella nazionale turca. Dopo esperienze con club prestigiosi come il Trabzonspor e l’interesse di squadre italiane come Parma, Sassuolo, Torino e Roma, Baniya ha scelto Palermo per un nuovo capitolo della sua carriera.

Nonostante un infortunio muscolare al suo arrivo, Baniya è motivato a recuperare il prima possibile, lavorando duramente con doppie sedute di allenamento. Il difensore si ispira a campioni come Alessandro Nesta e Raphaël Varane e si dice pronto a dare il massimo per aiutare il Palermo a raggiungere i suoi obiettivi. Il tecnico Dionisi, che sta affrontando assenze in difesa, potrebbe contare su di lui per rinforzare il reparto arretrato.

Baniya vede un grande potenziale nella sua nuova avventura a Palermo, con l’obiettivo di contribuire alla promozione della squadra e, magari, raggiungere in futuro il sogno della Champions League.