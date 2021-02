L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus a Palermo.

Francesco Vitale, direttore del laboratorio di riferimento regionale per la Sicilia occidentale per l’emergenza Sars-Cov-2

del Policlinico, spiega «La variante inglese è presente in media tra l’8 e il 10 per cento della popolazione cittadina. Non siamo ai livelli di altre regioni, dove la media è nettamente più alta, ma in questo momento quello britannico è il ceppo di Coronavirus che si sta affermando in città. Per questo motivo, oggi più che mai, è necessario rispettare il distanziamento e l’uso delle mascherine».





«La pressione su ospedali, pronto soccorso e reparti è in calo ma, nonostante i nostri operatori sanitari siano vaccinati, non vuol dire che bisogna allentare la presa perché non esiste l’immunità sterilizzante. In pratica, anche se vaccinato, chi entra in contatto con il virus potrebbe trasmetterlo. È un concetto che deve essere chiaro: non bisognerà buttare le mascherine almeno fino alla fine di quest’anno».