L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul tentato omicidio a San Lorenzo.

La vittima, un 55enne, si era presentata da sola all’ospedale Villa Sofia, sanguinante. Aveva ricevuto due coltellate al fianco sinistro e al collo mentre si trovava davanti all’Osteria San Lorenzo, ma assicurava di non conoscere il suo aggressore né i motivi della sua violenza.





Il 40enne Angelo Viola è finito in carcere con l’accusa di tentato omicidio. «Voleva uccidere», dicono gli inquirenti e conferma il gip Annalisa

Tesoriere. La forte dipendenza dall’alcol in passato gli ha creato problemi con la giustizia e più volte è stato fermato e denunciato per guida in stato di ebbrezza. Era stato redarguito e forse schiaffeggiato da un passante che lo aveva sorpreso mentre urinava a ridosso del chiosco di bibite e la vittima dell’agguato osservava la scena.