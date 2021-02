L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida fra Palermo e Catanzaro.

«Per me non è uno scontro diretto – dice però Boscaglia – e non perché non guardo la classifica, ma perché guardo alla partita in sé che per me è da vincere come lo era quella contro il Bisceglie o contro la Turris. Noi abbiamo bisogno di fare punti ogni domenica e di vincere con vigoria fisica, ferocia e un livello di buon gioco che sento alla nostra portata».





Al tecnico non mancheranno le difficoltà di formazione per le assenze di Valente, alle prese con un infortunio muscolare, Odjer e Doda che non hanno ancora recuperato. Marconi rientrerà al centro della difesa con Somma e i terzini Accardi e Crivello. A centrocampo Palazzi e Luperini ai lati di De Rose. In attacco Lucca con Kanoute e Rauti.