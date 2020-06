L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della possibile apertura entro 6 mesi del nuovo polo dedicato alle Malattie infettive al posto dell’ex Cto. Servirà per far «respirare» l’azienda Villa Sofia-Cervello messa a dura prova in questi primi mesi dell’epidemia. Il pronto soccorso di Villa Sofia è stato preso d’assalto in quanto il reparto gemello di via Trabucco è operativo per chi è affetto da problemi respiratori. Da qui la protesta delle segreterie di Cimo-Fesmed, Aaroi Emac, Anaao, Fials Medici, Cgil Medici, Cisl Medici e Uil Medici che chiedono di ripristinare «la normale operatività di tutte le attività assistenziali dell’ospedale Cervello».