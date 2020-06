L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa sapere come il Palermo avrebbe già bloccato il nuovo allenatore. C’è stato già il contatto, ed è stato anche positivo. Non c’è stato un sì definitivo perché – scrive il quotidiano – si tratta di un tecnico impegnato al momento e che dunque non potrà essere annunciato fino al termine della stagione. L’ufficializzazione potrebbe dunque arrivare ad Agosto, ma questo non impedisce di lavorare su un progetto condiviso già da oggi.