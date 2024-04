Gds: “Palermo, un Festino lungo un anno per il 400°. Per lo spettacolo previsti 750 mila euro di spesa”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul festino di Santa Rosalia.

È «speranza» la parola chiave del Festino di quest’anno, nel 400° anniversario del ritrovamento dei resti della Santuzza in una grotta di Monte Pellegrino. Nel 1624 la speranza teneva appesi i palermitani nell’attesa di un prodigio per debellare la peste. Questa volta la speranza tiene il mondo intero col fiato sospeso che lotta contro le pesti moderne e contro quella più perniciosa che si chiama guerra.

In una sala di Palazzo Madama, davanti a personale diplomatico straniero, dove alla fine è risuonato il ritmato monologo di Salvo Piparo sulla Santuzza, l’amministrazione ha presentato l’anno dedicato alla patrona, con l’intenzione di farne un evento internazionale. Che possa richiamare ancora più turisti e attrarre l’attenzione del mondo su una città «che – ha spiegato Roberto Lagalla – sta cambiando la sua ragione sociale: non vuole essere più etichettata col negativo paradigma della mafia. C’è stata una lotta delle istituzioni, della chiesa, della magistratura, delle forze dell’ordine e della società civile per reclamare legalità e trasparenza» .

A organizzare la conferenza stampa a Roma è stato il senatore palermitano Raoul Russo che ha introdotto l’incontro ricordando il «profondo legame che esiste fra Rosalia e la sua gente». Ragionamento che ha ricalcato anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un breve saluto in video durante il quale ha ribadito che la sinergia collettiva «contribuisce alla dedica corale alla santa davanti alla quale noi ci inchiniamo»

«Sarà un evento lungo un anno», ha annunciato il sindaco. Spettacoli, iniziative, presentazioni, manifestazioni, mostre avranno luogo in tutta la città non solo nel centro. «Abbiamo esteso il raggio d’azione anche a quei luoghi che sono socialmente difficili, ma proprio per questo meritano un’azione di coinvolgimento», ha sottolineato il primo cittadino il quale ha annunciato che gli eventi «avranno inizio il 26 maggio, con la benedizione a Monte Pellegrino della statua della Santa» che poi sarà utilizzata per la sfilata sul carro. «Abbiamo utilizzato i 750 mila euro del fondo unico per lo spettacolo finanziando 36 iniziative che avranno luogo da maggio al 15 luglio in tutti i quartieri».