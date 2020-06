L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul fenomeno della migrazione dei rifiuti. Con la “Fase 2” molti hanno ripreso l’abitudine di arrivare da un Comune verso il capoluogo, magari per ragioni di lavoro, e buttare l’immondizia. La Rap, con la collaborazione di Comune e polizia municipale, ha intenzione di noleggiare e installare una decina di telecamere con i vigili urbani che giorno e notte monitoreranno le aree più colpite, tra cui viale Regione Sicilia all’altezza del Parco dei Principi o strade limitrofe al confine con Monreale quali via Paruta e via Cesare Terranova.