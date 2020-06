L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul momento di Malaury Martin, centrocampista del Palermo. Con molta probabilità, sarà ancora lui il leader del Palermo nella prossima stagione: lo vuole lui e lo vogliono i dirigenti. Tra qualche giorno tornerà in Francia, nel mentre continua ad allenarsi in città. Tra “Renzo Barbera” e attività a casa non ha un minuto libero, come confermato dalla moglie Bianca. Martin ha guadagnato la riconferma sul campo e il contratto dovrebbe diventare una formalità.