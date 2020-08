L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del termine delle iscrizioni in serie C fissato per oggi. In data odierna i rosanero conosceranno i nomi delle prossime avversarie.

Se la fase di sospensione ha creato problemi ai club di C, la ripresa potrebbe presentare difficoltà maggiori, tant’è vero che è stata cancellata la Coppa Italia di categoria: «Siamo consapevoli che non sarà una stagione sportiva ordinaria – dice Ghirelli noi dobbiamo rafforzare la mission giovani e tagliare i costi. Oggi è tutto diverso rispetto a prima del Covid-19.

Al governo diciamo che abbiamo bisogno del credito di imposta per tenere una parte degli sponsor».

Anche per questo – scrive il quotidiano -, la giornata di oggi, può dire molto sul futuro del campionato di Serie C. Col rischio di vedere diverse squadre costrette ad alzare bandiera bianca prima ancora di iscriversi.