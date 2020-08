L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della questione Trapani. Un solo giorno al verdetto del Collegio di garanzia del Coni che domani, alle 15,30, si riunirà per decidere sulla eventuale restituzione dei due punti di penalizzazione inflitti ai granata dalla Corte federale di appello.

Un pronunciamento – scrive il quotidiano – da cui dipende buona parte del futuro della squadra granata. Più realistica l’ipotesi del riconoscimento delle attenuanti che determinerebbe la restituzione di un punto, con i granata che, come detto, andrebbero a giocarsi la B nel doppio confronto contro il Perugia, spedendo il Pescara in Serie C.

Qualora, invece, il Collegio di garanzia del Coni dovesse decidere di non modificare la sentenza il Trapani finirebbe in Serie C.