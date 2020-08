L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del mercato del Palermo.

L’attacco rimane la priorità, con Corazza della Reggina sempre più lontano e con alternative che vanno complicandosi sempre più.

Brighenti del Monza preferirebbe non allontanarsi troppo da casa e il Carpi chiede parecchio sia per Biasci (in vacanza a Palermo, ma destinato alla

Serie B) che per Vano.

Al momento, l’unico centravanti in organico è il diciannovenne Lucca.