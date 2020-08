L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Le basi per portare Corrado in Sicilia sono già state poste. Restano da definire le modalità del trasferimento in prestito. Un’intesa che ancora non è stata raggiunta. A contendere il giocatore ai rosa è rimasta la Virtus Entella.