L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

In attacco si lavora per Corazza, sul quale va registrato anche l’interessamento del Como. Una concorrenza che non spaventa il club di viale del Fante, pronto a mettere sul piatto un biennale, di fronte al triennale richiesto dal giocatore.