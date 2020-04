L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla lodevole iniziativa benefica che ha visto come protagonisti i calciatori rosa Sforzini, Crivello e Accardi, e che ha avuto come fine quello della raccolta di beni di prima necessità per le famiglie palermitane. Per quanto riguarda la raccolta fondi “Insieme per Palermo”, organizzata dalle glorie del passato, da giorni sono stati superati i 23 mila euro raccolti sulla piattaforma GoFundMe.