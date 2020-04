L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma su un amarcord rosanero dal sapore amaro, quello che vide protagonista in negativo il portiere Sorrentino, autore di una papera (l’unica in 3 anni e mezzo) nella sfida col Bologna del 14 aprile 2013. La rete di Ilicic fece esplodere i 26.000 del “Barbera”. Dopo una decina di minuti, Donati, nel tentativo di alleggerire su Sorrentino, non si accorse della presenza di Gabbiadini. Il portiere, preso alla sprovvista, cercò prima di tuffarsi per terra, ma non poté prendere la palla con le mani e la lasciò andare, concedendo agli ospiti la rete del pareggio. L’immediata reazione rosanero non bastò.