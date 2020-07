L’edizione odierna di “Repubblica” parla di un labirinto costruito in nome della sicurezza riguardo alle strade palermitane. A due mesi dall’entrata in

vigore, fanno discutere i nuovi sensi di marcia nel quadrilatero via Archimede-via Enrico Albanese-via Manin-via Giorgio Castriota. Gli incroci

troppo pericolosi, gli incidenti (15 solo quelli registrati dalla polizia

municipale lungo l’asse piazza Sturzo-via Duca della Verdura nel 2019) e

le richieste di molti residenti hanno spinto il Comune a emanare l’ordinanza con i nuovi sensi di marcia e sensi vietati a gennaio di quest’anno.