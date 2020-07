L’edizione odierna parla di un ennesimo raid nelle scuole palermitane. Questa volta si sono accaniti contro la palestra in ristrutturazione, il sogno

dei ragazzi dell’istituto Ascione e di tutto il quartiere di Borgo Nuovo, che

dopo anni di lotta non è stato ancora realizzato. Poche ore notturne, complici silenzio e oscurità, e qualcuno – scrive il quotidiano – si è impadronito della scala del cantiere edile installato da un anno e mezzo

per recuperare gli impianti sportivi dell’istituto superiore per ottici e

odontotecnici, si è arrampicato fino alle grate di protezione delle finestre,

ha segato le sbarre ed è entrato per rubare i tubi dell’acqua. Il risultato è stato devastante: condotta tagliata e locali, che per fortuna non erano ancora stati pavimentati, completamente invasi dall’acqua.