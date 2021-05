L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla retata del commissariato Brancaccio.

Ieri ha chiuso il cerchio su una delle numerose bande di spacciatori del rione, eseguendo 12 misure cautelari e sequestrando anche droga e denaro che hanno fatto scattare un ulteriore arresto in flagranza di reato.





Otto in cella, quattro ai domiciliari. Il gip Maria Cristina Sala ha applicato la misura più pesante per i cugini omonimi Giorgio Leto, uno di 28 anni e l’altro di 27, ritenuti tra i più attivi nella piazza di passaggio De Felice Giuffrida; per Franco Pantaleo, classe 1962; Giorgio Modica, 27 anni, Benedetto Giuliano, 22 anni, Stefano Bologna, 59 anni, Rosario Vitrano, 46 anni appena compiuti e Gaetano Camarda, classe 1988. Ai domiciliari sono finiti invece Maurizio Ribuffo, 51 anni, per il quale era stato chiesto il carcere; Rosario Agnello, classe 1992, Michele Bravo, 27 anni e Antonino Leto di 26.